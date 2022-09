Top articles Semis des Cipan, disponibilité des engrais, maïs grain : trois sujets à la Une

• Amélie Bachelet Terre-net Média

L'obligation de semer des Cipan en période de sécheresse a suscité la colère des agriculteurs de l'Oise qui ont manifesté contre cette décision. Autre sujet de préoccupation, la disponibilité des engrais azotés. En effet, avec la flambée des prix du gaz, de plus en plus d'usines de production d'ammoniac stoppent ou réduisent leur activité. Enfin, la récolte des maïs grain a débuté précocement cette année, et les producteurs partagent sur les réseaux leurs photos des chantiers en cours.

Tags Idées et débats

