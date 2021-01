Aléas climatiques Sept départements en vigilance orange pluies/inondations, avalanches dans l'Est

Pauline Debris Terre-net Média

Météo France place sept départements en vigilance orange pluies, inondations et avalanches dans l'est de la France en raison des fortes pluies de ces 24 heurs et des précipitations à venir.

Les précipitations des dernières 24 heures ont été importantes dans l'est de la France, notamment en altitude. Il pleuvra encore beaucoup sur le pays ces trois/quatre prochains jours, souvent entre 30 et 50 mm en dehors du pourtour méditerranéen, un peu moins concerné. Des Vosges au nord des Alpes, les cumuls pourront même atteindre 80 à 100 mm, voire 120-130 mm sur les montagnes savoyardes ! Combinées à la fonte des neiges jusqu'à 1 800 voire 2 000 m et tombant sur des sols déjà saturés en eau, ces pluies très importantes font craindre des crues marquées sur une large partie orientale de la France. Météo France a donc placé sept départements en vigilance orange pluies/inondations et avalanches dans l'est : Ain, Doubs, Isère, Jura, Savoie, Haute-Savoie, et Hautes-Alpes. ?? 7 dpts en #vigilanceOrange



Restez informes sur https://t.co/CSYEovTI83 pic.twitter.com/ldaJ1hn0I5 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 28, 2021 Avec MétéoNews

