Sur les réseaux sociaux Suivre les # Carnets de bord vidéos de trois jeunes céréaliers

Depuis l'été, le hashtag #CarnetdeBordCéréalier de l'AGPB emmène à la découverte de ce métier sur les réseaux sociaux. Dans des vidéos qu'ils ont tournées avec leur smartphone, Élise, Marine et Jean-Rémy partagent leur quotidien de jeunes producteurs de blé tendre, blé dur ou encore de riz, à l'extrême nord et sud de la France. En commençant par l'accomplissement d'une année de travail : la moisson.

Élise Terres avait un nom prédestiné pour s'installer en agriculture, et notamment en productions végétales ! La jeune femme de 22 ans exploite, depuis peu, 70 ha près de Castelnaudary dans l'Aude : du blé dur et du tournesol essentiellement. Alors elle a préparé minutieusement cette moisson 2022 − les machines mais aussi l'espace de stockage puisqu'elle stocke les grains à la ferme − pour que « tout se passe bien le jour J ».

La moisson, un temps fort qui se prépare...

Et pouvoir ainsi partager cette première journée, en vidéo, dans son #CarnetdeBordCéréalier sur les réseaux sociaux de l'AGPB (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram), où l'organisme a lancé en juillet cette campagne de communication sur le métier d'agriculteur, de producteur de céréales précisément. Mais très vite, les orages l'obligent à arrêter la récolte du blé dur. Elle en profite pour avancer les tâches administratives et à nouveau contrôler sa moissonneuse-batteuse − le moteur, les roulements, etc. − puis pour la graisser et la souffler « afin d'éviter les accidents et les départs de feu ».

Voir le teaser de cette série de témoignages, publiés sur la chaîne Youtube de l'AGPB :

Cliquer sur le curseur pour lancer la vidéo.

... et s'est avéré atypique cette année

En effet, la moisson a été particulière cette année : précoce, rapide et réalisée dans des conditions très sèches et caniculaires, augmentant entre autres les risques d'incendie dans les champs. « C'est la première fois que j'irrigue des parcelles de céréales ! », s'exclame Jean-Rémy Vanderhaeghe qui, comme son patronyme l'indique, est exploitant dans le nord de la France. Sur l'exploitation familiale près de Dunkerque, le producteur de 35 ans cultive également du lin, du colza, de la betterave, des légumes de conserverie et des pommes de terre.

« En même temps qu'on moissonnait, on devait irriguer les patates, ce qui a alourdi la charge de travail » déjà importante à cette période, enchaîne-t-il, détaillant le système d'irrigation utilisé : « un canon branché en permanence à un enrouleur aspergeant sur 90 à 100 m de large et géré électroniquement pour doser la quantité d'eau apportée » au plus juste. Malgré tout, l'exploitant pensait déjà aux semis pour la prochaine récolte. D'ailleurs, sa ferme compte des parcelles d'essais variétaux de blé et orge, axées sur la protection des cultures. En juillet, 200 personnes sont venues les visiter, « un moment d'échange » entre pairs que Jean-Rémy apprécie beaucoup.

D'autres travaux au fil des saisons

Marine Rosière, 32 ans, produit, elle, du blé dur et surtout du riz en Camargue. Une culture qui passionne toute la famille (elle travaille avec ses parents et son frère) et à laquelle elle consacre une « maison pédagogique ». Y sont présentées les variétés, les étapes de développement et de transformation jusqu'à la mise en sachet, les différentes façons de cultiver dans le monde et au cours de l'histoire. Sans oublier « l'environnement écologique et le patrimoine culturel » liés à cette production. Dans sa boutique, la jeune céréalière vend du riz sous toutes ses formes, du grain à la bière en passant par le savon.

« Partager et faire découvrir le quotidien, la passion et les réalités du métier de céréalier au fil des saisons, en balayant les idées reçues » est l'objectif de ce "Vlog" (blog basé sur des vidéos), explique l'Association générale des producteurs de blé. Après la moisson, d'autres épisodes sont prévus sur les travaux culturaux à venir et enjeux à relever, mais aussi sur les moments conviviaux passés au sein et à l'extérieur de l'exploitation.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net