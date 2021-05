51e RDV agri Technologies en agriculture : gadgets ou outils indispensables ?

Guidage par GPS des machines, robots, drones, caméras de surveillance du troupeau, capteurs en tout genre... l'agriculture devient de plus en plus technologique. Ces équipements sont-ils tous vraiment utiles ou superflus pour certains d'entre eux ? Thierry agriculteur d'aujourd'hui fait le point, lundi à 21 h en direct sur sa chaîne Youtube, lors de son 51e RDV agri.

Quel agriculteur n'a pas un guidage GPS sur son tracteur, une montre connectée pour commander à distance la ventilation d'un bâtiment, un capteur pour contrôler la température du silo de grains, ou au moins une appli sur son smartphone pour reconnaître les mauvaises herbes ? « Des nouvelles technologies devenues indispensables en agriculture ou relevant plus du gadget ? », comme le demande Thierry agriculteur d'aujourd'hui, à ses invités et à tous ceux qui suivront son 51e RDV agri, en live sur sa chaîne Youtube lundi 31 mai à 21 h, et qui peuvent interagir dans un chat.

Et vous lecteurs de Terre-net, n'hésitez pas à donner votre point de vue et vos témoignages, dans les commentaires, en dessous de l'article ! Vos propos seront repris par Thierry Bailliet et discutés avec ses interlocuteurs : les agriyoutubeur et agritwittos Gilles VK (@gilles_vk) et Guillaume Redon (@guillaume_redon), Emmanuel Vauquelin de Latitude GPS, Jean-Baptiste Vervy (@Jbvervy), président de #Cofarming et gérant de Wizifarm, Charlotte Morel, responsable communication et marketing chez Valtra.

Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



