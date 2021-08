Tereos Le chiffre d'affaires progresse au 1T, l'endettement aussi

• AFP

Le chiffre d'affaires de Tereos (Béghin Say) s'est amélioré de 5 % au premier trimestre de l'exercice décalé 2021-2022, soutenu par la hausse des prix, annonce mercredi le groupe sucrier dont l'endettement s'est dans le même temps alourdi.

Sur le trimestre clos fin juin, le chiffre d'affaires s'est élevé à un milliard d'euros, « porté par la hausse des prix du sucre et de l'éthanol/alcool mais impacté par les faibles niveaux de récolte de la campagne de betterave en Europe » en 2020, indique Tereos dans un communiqué. La campagne 2020 a été marquée par des attaques de pucerons verts qui ont occasionné une jaunisse et fait chuter les rendements de 26 % en moyenne.

La campagne actuelle se présente sous de meilleurs auspices en France, même si « le développement végétatif de la betterave a été perturbé par des conditions météorologiques défavorables (gel en avril et températures froides en mai) nécessitant des resemis à hauteur de 8 % des surfaces ».

Le résultat d'exploitation récurrent a plus que doublé à 25 millions d'euros, soit 2,5 % du chiffre d'affaires. Les performances sont toutefois amoindries par les faibles niveaux de récolte de betterave en 2020 et de canne à sucre actuellement au Brésil, qui limitent les volumes vendus. Tereos évoque aussi des marges « insuffisantes en Europe » de l'activité amidons et produits sucrants.

La nouvelle direction du deuxième sucrier mondial a pour objectif de réduire la dette nette pour qu'elle redescende sous les deux milliards d'euros d'ici 2024. Au premier trimestre, elle s'établissait à 2,7 milliards d'euros, gonflant de 156 millions d'euros par rapport au 31 mars 2021.

