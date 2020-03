Vient de paraître: Terre-net Le Magazine Cédant/repreneur : des différences de projets

• Matthieu Schubnel • Terre-net Média

Un agriculteur sur trois sera en âge de partir en retraite dans les prochaines années, selon le dossier du numéro de mars-avril de Terre-net Le Magazine. Un sujet préoccupant qui mérite d’être traité ! La rédaction a également décrypté pour vous les enjeux et conséquences de l’obligation de séparer les activités de vente et de conseil pour les fournisseurs de produits phytos. Dans ce numéro, il est aussi question des possibilités de réduction des ZNT, de pâturage en zone céréalière, de désherbage mécanique ou d’optimisation des charges de mécanisation.

La question de la transmission des exploitations agricoles apparaît cruciale : sur le plan démographique, un tiers des agriculteurs français seront en âge de partir en retraite d’ici fin 2025. Parallèlement, notre pays n’enregistre plus qu’une seule installation environ pour deux départs à la retraite. Le cédant doit donc anticiper pour rendre son exploitation suffisamment attractive et faire preuve d’indulgence quant aux objectifs du repreneur. Retrouvez les explications de plusieurs experts et des témoignages d’agriculteurs dans le dossier de Terre-net Le Magazine n°85. Autre thématique sur le devant de la scène, choisie par les lecteurs pour le décryptage : l’obligation pour les coopératives et négoces de se prononcer sur leur intention d’opter pour la vente ou le conseil en matière de produits phytosanitaires, d’ici au 1er janvier 2021.

Quelles sont les dernières avancées sur les modalités d’application de l’arrêté ZNT paru fin décembre et les dérogations possibles ? Réponse dans la rubrique Tenez-vous prêt. Un autre point d’attention déterminant et toujours d’actualité : les leviers grâce auxquels vous pourrez maîtriser vos charges de mécanisation. Dans le domaine du machinisme, le numéro traite de plusieurs sujets avec en premier lieu l’essai d’un chariot télescopique JCB série III, une gamme que vient d’optimiser le constructeur britannique à de nombreux niveaux.

Désherbage mécanique

En complément, des exploitants partagent leur expérience et vous apportent des pistes concrètes de solutions proposées en alternative au traitements conventionnels, qu’il s’agisse de désherbage mécanique ou des effets d’une combinaison d’un fongicide avec un adjuvant. Ce numéro rapporte aussi la déception et parfois la colère des agriculteurs exprimée sur les réseaux sociaux à propos de certaines actions ou du manque de considération du président Macron à leur égard. Il fournit en parallèle un éclairage sur le bilan à mi-mandat du chef de l’État sur plusieurs dossiers du domaine agricole. Pour célébrer l’arrivée du printemps, un article regroupe quelques posts dénichés sur les réseaux sociaux et relatifs aux premières fauches et mises à l’herbe. Une double page spéciale du magazine est consacrée aux nouvelles technologies, regroupant une sélection de tracteurs du futur que nous retrouverons dans la plaine à plus ou moins longue échéance. Sans oublier une sélection de produits tout juste sortis du bois !

