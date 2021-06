Prix MediaPro Terre-net récompensé pour son accompagnement marketing dans la campagne OléoZe

L’association MediaPro, qui valorise le métier d’éditeur BtoB dans tous ses aspects, a dévoilé son palmarès 2021 lors d’une cérémonie virtuelle mercredi 2 juin. Le prix du dispositif annonceur, qui correspond à la dimension commerciale de ce palmarès a été décerné à Terre-net pour un dispositif élaboré par La Factory, qui accompagne les clients sur de nouvelles approches marketing, notamment grâce à la création de contenu spécifique permettant d’attirer le visiteur. Terre-net a ainsi proposé au groupe OleoZE la conception de contenus publicitaires et éditoriaux permettant de faire émerger et développer une communauté affinitaire.

