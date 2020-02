Top articles Réforme de la TICPE et historique des parts de marché tracteurs en France en Une

Sophie Guyomard Terre-net Média

La réforme de la TICPE et son impact sur le GNR agricole ont retenu l'attention des lecteurs cette semaine. Parmi les autres sujets les plus lus sur Terre-net : l'historique des parts de marché tracteurs en France depuis 13 ans, l'alerte de Guillaume Canet au Parlement européen au sujet du suicide agricole et les 10 points repères géopolitiques qui impacteront l'agriculture française. Retrouvez également le témoignage d'un agriculteur loirétain, qui, en quête d'une nouvelle tête de rotation, teste la féverole d'hiver cette campagne.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

Tags Top articles

A lire également