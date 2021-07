Top articles Moissons et marchés en tête, c'est de saison !

Céline Clément Terre-net Média

Sans surprise, en ce début juillet, ce sont les articles sur la moisson et les marchés qui ont le vent en poupe auprès des lecteurs de Terre-net.fr. Vous êtes notamment curieux de savoir comment se passe le début de la récolte chez vos confrères ! En colza, la fin de cycle humide semble vous inquiéter. La production de céréales et oléagineux attendue record en Ukraine et la forte demande mondiale en blé ont également retenu votre attention. En haut de l'affiche cependant : l'installation de la Maison Mondiale de Massey Ferguson à Beauvais.

