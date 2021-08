Marché foncier Quelle évolution du prix des terres en Normandie en 2020 ?

En Normandie, le marché foncier s'est montré dynamique en 2020 et le prix des terres libres a progressé, atteignant 8 580 €/ha.

Après une stabilité en 2019, les prix du foncier en Normandie ont augmenté de + 4,8 % en 2020, atteignant 8 580 €/ha pour les terres et prés libres non bâtis. Si la baisse du nombre de transactions est notable, comme pour les autres régions, en lien avec le premier confinement (6 610 transactions soit - 4,6 % par rapport à 2019), le marché foncier normand est dynamique.

Au niveau des départements, les prix varient entre 6 880 €/ha dans l’Orne et 9 910 €/ha en Seine-Maritime. C’est essentiellement la qualité des terres qui explique les différences de prix, avec une baisse de prix sur les terres moins labourables et les prairies. Les aléas climatiques des deux dernières années et leur impact sur les récoltes en grandes cultures accentuent cette tendance, d’autant plus que les secteurs équin et bovin ont pâti de la crise sanitaire. Une situation qui contribue au fléchissement des prix des prairies.

Le prix des terres louées, à 7 540 €/ha, augmente de 7 % par rapport à 2019 et se rapproche un peu plus du prix des terres libres.

Au total, 32 400 ha de terres ont été vendus en Normandie en 2020 (soit 3,7 % de moins qu’en 2019).

