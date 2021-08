Marché foncier Quelle évolution du prix des terres en 2020 en Occitanie ?

Après avoir stagné en 2019, les prix des terres libres sont à la baisse en 2020 en Occitanie, à 6 890 €/ha contre 7 040 €/ha en 2019. Les variations sont très importantes entre les départements.

À

6 890 €/ha en moyenne, les prix des terres libres en Occitanie sont un peu au-dessus de la moyenne nationale, mais en baisse de - 2,1 % par rapport à 2019, après avoir été stables l’année précédente. Une baisse qui concerne notamment les secteurs non irrigables et les zones de coteaux.

L’hétérogénéité reste de mise dans cette grande région, où les prix moyens s’étalent de 4 190 €/ha en Lozère à 10 250 €/ha dans le Gard.

L’Aude voit ainsi ses prix diminuer de 7 % à 6 680 €/ha (à l’exception du Narbonnais où les prix sont orientés à la hausse). La tendance à la baisse se poursuit dans les Pyrénées-Orientales (- 7 %, 7 810 €/ha), le Tarn-et-Garonne (- 1 %, 6 450 €/ha), et les Hautes-Pyrénées (- 2 %, 7 110 €/ha). En 2020, les prix chutent également dans le Gard (- 4 %, 10 250 €/ha), le Lot (- 5 %, 6 500 €/ha), et le Tarn (- 1 %, 6 450 €/ha). La dynamique, à la hausse depuis plusieurs années, se poursuit dans l’Hérault où les prix atteignent 9 620 €/ha, soit 4 % de plus que l’année dernière, tirés par l’attractivité des zones irriguées. Les zones de coteaux souffrent en revanche d’une nette baisse de prix (- 19 % dans les petites régions Sommail, Espinouze, Larzac).

À noter que les prix des terres louées dans la région ne sont pas suffisamment significatifs.

