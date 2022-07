Marché foncier Quelle évolution du prix des terres en Bourgogne-Franche-Comté en 2021 ?

• Delphine Jeanne Terre-net Média

Avec 2 830 €/ha en moyenne pour les terres et prés libres, la valeur de l'hectare en Bourgogne-Franche-Comté recule encore en 2021. C'est dans cette région que les prix des terres et prés sont les plus bas en France, évoluant entre 2 390 €/ha et 3 580 €/ha en fonction des départements.

