Marché foncier Quelle évolution du prix des terres en Normandie en 2021 ?

Le prix des terres et prés libres en Normandie a globalement reculé de 2 % en 2021, mais le marché est particulièrement dynamique. Le prix moyen s'établit à 8 410 € l'hectare.

Si le prix des terres et prés libres est en baisse globale de -2 % en Normandie en 2021, à 8 410 €/ha, le marché est dynamique et la tendance de fond reste haussière, tirée par l'attrait des acheteurs pour les biens avec bâti agricole, le marché des maisons à la campagne étant saturé, souligne la Safer.

Les zones à proximité de la région parisienne ou proche des villes sont les plus concernées par ce phénomène. Au niveau des départements, c'est en Seine-Maritime que les prix sont les plus élevés, à 9 970 €/ha (+1 % par rapport à 2020), et dans l'Eure, à 9 230 €/ha (+2 % par rapport à 2020).

Les terres les plus prisées sont les labours, ou présentant un parcellaire de bonne qualité, un marché sur lequel les producteurs de cultures industrielles sont très présents. En revanche, les difficultés de l'élevage bovin rendent les prairies naturelles moins attractives, à l'exception des zones d'élevage équin.

Le prix des terres louées est en hausse dans tous les départements, évoluant en 5 930 €/ha dans l'Orne et 9 360 €/ha en Seine-Maritime. "Les propriétaires considèrent le foncier comme une valeur refuge et hésitent à vendre", indique la Safer.

Au total, 39 800 ha de terres ont été vendus en Normandie en 2021, soit 22,9 % de plus qu'en 2020, pour 7 720 transactions (+16,9 % par rapport à 2020)

