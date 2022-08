Marché foncier Quelle évolution du prix des terres en 2021 en Occitanie ?

Les prix des terres libres en Occitanie ont diminué de 4,6 % en 2021, s’établissant à 6 570 €/ha en moyenne. Les disparités importantes que l'on peut observer s'expliquent principalement par la demande sur les terres à fort potentiel agronomique et irrigables.

6 570 €/ha, c’est le prix moyen de l’hectare libre en Occitanie en 2021, soit 4,6 % de moins qu’en 2020. La situation est cependant différente selon les départements, les prix évoluant entre 4 260 €/ha en Lozère (+ 2 %) et 10 730 €/ha dans le Gard (+ 5 % par rapport à 2020). Ils diminuent en Haute-Garonne à 7 750 €/ha (-3 %), dans le Gers à 7 260 €/ha (-1 %), l'Aveyron à 7 070 €/ha (-4 %), dans le Tarn à 6 320 €/ha (-2 %) ou encore dans l'Aude à 5 940 €/ha, soit - 11 % par rapport à 2020.

Le marché des terres et prés a progressé de +21,7 % en nombre de transactions (11 070) en 2021, portant sur 51 500 ha (+17,3 %).

Les disparités sont visibles sur certains secteurs et les types de biens mis en vente, explique la Safer. Ainsi, « les augmentations sont liées à une demande de plus en plus significative sur des terres à fort potentiel agronomique et irrigables, surtout sur le littoral méditerranéen ».

À noter que les prix des terres louées dans la région ne sont pas suffisamment significatifs.

