Marché foncier Quelles évolutions du prix du foncier en Centre-Val de Loire en 2021 ?

A 6 210 €/ha, les prix du foncier sont en légère hausse dans la région Centre Val de Loire, en 2021, au sein d’une dynamique nationale à la baisse. Le nombre de transactions et les surfaces échangées sont en forte augmentation.

En 2021, les prix des terres libres en Centre Val de Loire ne progressent que de 1 % pour atteindre une moyenne de 6 210 €/ha. Entre départements, les différences sont importantes, avec le Loir-et-Cher qui affiche un prix moyen de 4 670 €/ha, et l’Eure-et-Loir où le prix moyen est de 9 560 €/ha. Dans ce dernier département, les prix sont en baisse de 1 %, mais « des phénomènes de rattrapage ou de correction sont observés » dans les petites régions agricoles, indique la Safer.

L’Indre-et-Loire connait une augmentation des prix plus nette, atteignant 5 150 €/ha, soit 4 % de plus qu’en 2020, avec une hausse significative dans les secteurs du Val de Loire et de la Région de Sainte-Maure.

Les prix progressent légèrement dans le Loiret puisqu'ils augmentent de 2 %, portant la moyenne à 5 830 € l’hectare libre. Dans les autres départements, c’est la stabilité qui domine.

Du côté des terres et prés loués, l’évolution des prix est en légère baisse de - 1,4 %, à 5 080 €/ha. Ils progressent néanmoins dans le Loir-et-Cher (+ 3 %), l'Indre (+ 4 %) et l'Indre-et-Loire (+ 2 %).

Comme dans le reste de la France, le marché s'est avéré très dynamique, avec un nombre de transactions record (6 500, soit + 22,6 % par rapport à 2020), et des surfaces échangées en progression de 13,6 %, atteignant 42 600 ha.

