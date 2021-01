Organisation, finances, gouvernance Unigrains lance une société de conseil pour les coopératives

Unigrains, la société d’investissement de la profession céréalière, vient de créer AuxinéA, une société de conseil spécifique pour accompagner les coopératives et entreprises de l’agroalimentaires en matière de gouvernance, d’organisation et d’enjeux financiers.

Alors que l’actualité autour de la gouvernance et du périmètre des coopératives reste toujours forte – avec le « feuilleton » de la gouvernance de Téréos et le projet de rachat de Soufflet par Invivo entre autres – Unigrains lance une société de conseil spécialisée dans les enjeux de gouvernance et d’organisation pour les groupes coopératifs et entreprises agroalimentaires.

« Dans le contexte actuel de profonde mutation impactant les modèles économiques et organisationnels de ces entreprises », la société baptisée AuxinéA entend accompagner ces entreprises et coopératives en matière de « structuration et planification financière », ou de « gestion des risques ».

« C’est dans nos échanges avec les dirigeants – et notamment des directeurs financiers – des coopératives agricoles et entreprises agroalimentaires que ce besoin d’accompagnement spécifique est ressorti », explique Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains. C’est Catherine Requier, une ancienne directrice financière passée chez Limagrain et Tereos qui prend les rênes de cette nouvelle structure.

