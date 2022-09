Coopérative agricole Véronique Fontaine-Heim, nommée directrice générale de Vivescia

Vivescia a annoncé la nomination de Véronique Fontaine-Heim, en tant que directrice générale de la coopérative céréalière, à compter de ce 1er septembre 2022. Elle succède ainsi à Jean-Luc Jonet qui a exprimé le souhait en début d’année d’arrêter ses activités professionnelles et quittera l’entreprise le 30 septembre prochain.

C'est suite à son conseil d'administration du 30 août 2022 que Vivescia a annoncé la nomination de Véronique Fontaine-Heim en tant que directrice générale de la coopérative céréalière, membre du comité exécutif du groupe. « Diplômée d’AgroParisTech et titulaire d’un mastère spécialisé à l’Essec, elle a construit tout son parcours dans le secteur alimentaire - 25 ans chez Nestlé en France en alternant des responsabilités au siège et au sein de différentes filiales, puis les dix dernières années à des postes de direction fonctionnelle et générale au sein du groupe coopératif Sodiaal, de Sysco France ou encore du groupe Agromousquetaires », précise Vivescia.

Véronique Fontaine-Heim pilotera alors « l’ensemble du périmètre des métiers de l’agriculture (1 100 collaborateurs ; 3,5 millions de tonnes de céréales valorisées ; 1er collecteur d’orges brassicoles en France ; + d’1 milliard d’€ de chiffre d’affaires) - la coopérative et ses filiales agricoles (Sepac-Compagri, Compas, Sévéal, et Vivescia transport). Elle aura pour mission, avec ses équipes, d’accélérer les chantiers de transformation engagés dans le cadre du plan d’entreprise "Ma Coop 2025" initié il y a deux ans, tout en y associant les enjeux de notre nouvelle stratégie de développement durable Link. Dans un contexte de mutations profondes de l’agriculture régionale sur nos territoires sous l’effet conjugué des aléas climatiques, de l’évolution des attentes sociétales et de la diversité des projets entrepreneuriaux des agriculteurs, elle aura la responsabilité d’approfondir les réflexions autour des piliers stratégiques de "Ma Coop 2025" - l’efficience de nos schémas logistiques, l’innovation agronomique, les nouveaux modèles d’accompagnement, la digitalisation, la démarche filières & l’écoute clients - et de projeter avec le Conseil d’administration une trajectoire à 2030 ».

