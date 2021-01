[Paru au JO] Distinctions Christiane Lambert et Didier Guillaume promus officiers de la légion d’honneur

Comme chaque année, les différents ministères nominent ou promeuvent certaines personnalités dans l’ordre de la légion d’honneur. Parmi eux, l’ancien ministre de l’agriculture Didier Guillaume et la présidente de la FNSEA Christiane Lambert sont promus au rang d’officiers.

Plusieurs personnalités agricoles ont été nominées ou promues dans l’ordre de la légion d’honneur. Dans le décret du 31 décembre 2020 portant ces promotions et nominations, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, et Didier Guillaume, l’ancien ministre de l’agriculture et ancien sénateur, ont été promus officiers de la légion d’honneur. Jacques Lemaître, ancien exploitant et ancien président de l’institut technique de la filière porcine, figure aussi parmi les promus.

Par ailleurs, parmi les 18 nominations au rang de chevalier, décidées par le ministère de l’agriculture, figurent Dominique Chargé, le président de La coopération agricole, Marc Pagès, directeur général d’Interbev, ainsi que trois présidentes de chambre départementale d’agriculture : Fabienne Bonet (Pyrénées-Orientales), Fabienne Joly (Var) et Laurence Sellos (Seine-Maritime).

