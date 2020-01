AGPM Daniel Peyraube réélu président

L’AGPM a reconduit Daniel Peyraube en tant que président, un poste qu’il occupe depuis 2015.

Le conseil d’administration de l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) a réélu Daniel Peyraube à sa tête le 8 janvier. Ce dernier, président de l’organisation depuis 2015, est producteur de maïs grain, de maïs semence et de sorgho, et également éleveur de Blondes d’Aquitaine et de volailles dans les Landes, sur une exploitation de 130 ha.

« Pleinement mobilisé dans la transition de la maïsiculture vers davantage de durabilité et de rentabilité », le nouveau bureau est composé de Franck Laborde, secrétaire général, Jean-Marc Schwartz, secrétaire général adjoint, et d’Anne-Claire Vial, trésorière, indique l’AGPM.

