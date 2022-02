Prix du gasoil Des agriculteurs bloquent une raffinerie près de Toulouse

• AFP

Une quinzaine de tracteurs et des dizaines d'agriculteurs de Haute-Garonne ont bloqué jeudi l'accès à une raffinerie près de Toulouse, pour protester contre la hausse des prix des matières premières, notamment du gasoil non-routier (GNR), a constaté un photographe de l'AFP.

« Arrêtez de nous pomper » ou « Qui sème la misère récolte la colère », pouvait-on lire sur les tracteurs et camions déversant paille, fumier et pneus devant ce dépôt pétrolier, situé à Lespinasse à une dizaine de kilomètres au nord de Toulouse.

?? Pour protester contre la hausse du prix du pétrole, une cinquantaine d'agriculteurs bloque ce jeudi matin la seule raffinerie de Haute-Garonne à #Lespinasse. Les jeunes agriculteurs ont déposé de la paille, du fumier et des pneus devant le dépôt pétrolier. pic.twitter.com/rWM7kQp5L9 — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) February 17, 2022

L'opération, menée par les Jeunes agriculteurs (JA) de Haute-Garonne, « est un cri d'alerte », a indiqué à l'AFP Nicolas Ates, secrétaire général du syndicat, soulignant que les agriculteurs du département « ne s'en sortent plus ».

« Le GNR est passé de 80 centimes TTC en mars 2021 à 1,15 euro aujourd'hu : ça implique peut-être, demain, la fin des exploitations haut-garonnaises, parce qu'on est un des derniers départements de France en termes de revenus agricoles », dit-il.

Consommant plusieurs milliers de litres de GNR par an, selon la taille de l'exploitation, les agriculteurs peinent à faire face aux hausses successives du baril de pétrole, qui avoisine la barre des 90 euros.

« Mais tout le reste augmente aussi : les pneumatiques, la ferraille, les engrais azotés. On ne s'en sort plus, et si ça continue, bientôt il n'y aura plus d'exploitations en Haute-Garonne », déplore ce producteur d'ail et d'échalotes.

Si les agriculteurs tiraient davantage de revenus de leurs exploitations, « ils pourraient les diversifier et les rajeunir. Et ainsi créer des outils de transformation leur permettant d'alimenter la ville de Toulouse », avance Nicolas Ates.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net