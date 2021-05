Sénat Des sénateurs veulent une « Journée nationale de l'agriculture »

• AFP

Trois sénateurs LR ont annoncé vendredi avoir déposé une proposition de résolution visant à organiser une « Journée nationale de l'agriculture » qui « marquerait de façon forte la reconnaissance de la Nation aux agriculteurs et agricultrices ».

Le texte proposé par Didier Mandelli (Vendée), Catherine Dumas (Paris) et Sophie Primas (Yvelines), présidente de la Commission des Affaires économiques, a été cosigné par un total de 177 sénateurs et sénatrices, majoritairement de la droite et du centre.

« Avec cette proposition de résolution, les sénateurs souhaitent promouvoir le modèle agricole et agroalimentaire français, en offrant une visibilité tant aux productions des agriculteurs qu'aux métiers et enjeux du secteur », indiquent-ils vendredi dans un communiqué.

Une proposition de résolution n'a pas de valeur contraignante, mais permet de solliciter l'attention du gouvernement.

Revenir à l'essentiel, @J_Denormandie, c'est aussi célébrer, chaque année, notre agriculture et nos agriculteurs ! C'est pourquoi, avec @DidierMandelli et @sophieprimas, nous avons déposé la proposition de résolution (N°474), déjà cosignée par 177 de nos collègues sénateurs ! pic.twitter.com/9NWMSlbUFv — Catherine DUMAS (@catherine_dumas) April 26, 2021

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net