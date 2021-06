Alimentation locale Gastronomie et terroirs : le Tour de France met l’agriculture à l’honneur

Évènement phare pour les territoires qu’il traverse, le Tour de France constitue, comme tous les ans, une occasion de mettre en avant la gastronomie française et les paysages agricoles.

Si les Français sont éliminés de l’Euro, les amateurs de sport peuvent se rattraper avec le Tour de France, un évènement qui met généralement les agriculteurs à l’honneur. Comme tous les ans, la FNSEA reprend le concours « les agriculteurs aiment le tour », incitant les agriculteurs à réaliser dans les champs des œuvres de grande envergure pour donner une image positive de l’agriculture dans les territoires. Des visuels généralement filmés par l’hélicoptère de France Télévisions.

Cette édition de la grande boucle est également l’occasion, pour la plateforme de produits locaux fraisetlocal.fr, d’inviter les Français à découvrir la gastronomie des régions françaises au fil des étapes. « Avec le lancement d’une campagne rythmée par les 21 étapes du tour de France et orchestrée sur les réseaux sociaux et le site internet du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, chacun est invité à célébrer tout notre terroir d’exception », indique le ministère de l’agriculture.

Lancée en janvier 2021 par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation en partenariat avec les chambres d’agriculture, cette plateforme permet de rechercher, par type de produits et par localité, un point de vente proche de chez soi et directement fourni par des agriculteurs et des agricultrices locaux.

