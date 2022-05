Première ministre La Conf’ appelle Elisabeth Borne à « faire vivre le pluralisme syndical »

• DJ • Terre-net Média

Suite à la nomination d’Elisabeth Borne à Matignon, la Confédération paysanne demande à la première ministre, en charge notamment de la planification écologique, « des signaux forts » en faveur du pluralisme syndical.

Adressant ses « salutations républicaines » à la nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, la Confédération paysanne rappelle que son « projet d’agriculture paysanne est une démarche systémique qui allie déjà économie, social et écologie », alors que la cheffe du gouvernement sera en charge de la planification écologique.

La Confédération paysanne, qui reproche régulièrement aux ministres de l’agriculture de n’écouter que les propositions du syndicalisme majoritaire, attend « des signaux forts pour que l’expression pluraliste du syndicalisme agricole trouve enfin sa place à Matignon et dans les politiques publiques mises en œuvre ».

Le syndicat se dit de son côté « force de propositions pour la conquête de nouveaux droits paysans nécessaires pour installer massivement des paysannes et paysans à même de relever les défis de l'alimentation, du climat et de l'environnement », et appelle également Elisabeth Borne à ne pas oublier les questions du revenu paysan et de la précarité alimentaire dans le chantier du pouvoir d’achat auquel elle doit s’atteler.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net