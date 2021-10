Élection présidentielle La Coordination rurale demande aux candidats d’éviter la démagogie

Alors que la campagne présidentielle accélère progressivement, la Coordination rurale invite les candidats à échanger sur une ferme et sera attentive à ce que les agriculteurs « ne soient pas la cible de propositions électoralistes », écrit le syndicat dans une lettre destinée aux prétendants à l’Elysée.

« Si l’agriculture doit évoluer - et elle saura le faire -, vous devez bien prendre en compte que tant les attentes sociétales que les mandats politiques ont une temporalité que les contraintes de l’exercice du métier d’agriculteur ne peuvent satisfaire immédiatement », écrit la Coordination rurale dans une lettre adressée aux candidats à l’élection présidentielle.

À six mois de l’échéance électorale, le syndicat rappelle les spécificités du secteur agricole et appelle les candidats à ne pas céder « à la facilité de la démagogie ». « L’adaptation exige donc du temps, et mérite une juste rémunération du travail et des productions », souligne la Coordination rurale, qui ne croit pas à un changement radical après à la loi Égalim 2. « Faut-il envisager encore d’autres versions de la loi Égalim lors de la prochaine législature entretenant comme les précédentes les illusions et les espoirs des agriculteurs ? », demande le syndicat.

Les prix rémunérateurs doivent également constituer la base de la nouvelle politique agricole commune, « rendus possible par la régulation des productions et une préférence communautaire réellement appliquée aux frontières de l’Union européenne », note la Coordination rurale

« La Coordination Rurale sera particulièrement attentive à ce que les agriculteurs français, eux qui sont à la pointe des enjeux de la transition agricole, écologique et alimentaire, ne soient pas la cible de propositions électoralistes, mais qu’ils soient considérés comme une composante majeure de cette dynamique, et donc comme faisant partie intégrante de la solution aux problèmes environnementaux et climatiques », ajoute le syndicat qui se tient à la disposition des candidats pour échanger sur ces problématiques au sein d’une exploitation agricole.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net