Prestation de service environnemental La démarche Epiterre (FNSEA et Imagin’Rural) devient une société

La démarche Epiterre, engagée il y a deux ans par la FNSEA et Imagin’Rural, a pour objectif de porter des projets de territoires qui valorisent et rémunèrent les services environnementaux développés par les agriculteurs. Pour mieux structurer et développer la démarche, Epiterre devient désormais une société.

Depuis 2019, la FNSEA et Imagin’Rural, association qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques et des projets de développement privés notamment dans le domaine de l’agriculture, propose aux entreprises et collectivités une offre de conception de projets de territoire avec des agriculteurs, pour valoriser et produire des services environnementaux avec la marque Epiterre. Retrouvez ci-dessous une présentation de la marque Epiterre par Christiane Lambert et Henri Bonnaud président de Imagin'Rural (cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo) : En deux ans, une quinzaine de projets ont été développés pour permettre aux entreprises soit de compenser écologiquement leur activité, soit de développer leur politique de responsabilité sociétale. Pour asseoir sa position et accentuer la dynamique, Epiterre est devenue une société, qui sera présidée par Christiane Lambert (présidente de la FNSEA) et dirigée par Fabienne Sigaud, directrice d’Imagin’Rural. A lire aussi >> Changement climatique : les paiements pour services environnementaux plébiscités

