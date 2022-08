Mesures face à la sécheresse La FNSEA rappelle l’urgence face à « l’ampleur des pertes »

Après les annonces du ministre de l’agriculture hier, la FNSEA rappelle l’importance de mettre en œuvre rapidement ces mesures pour venir en aide aux agriculteurs les plus touchés par la sécheresse historique, et insiste sur la nécessité de mettre en place une véritable politique de stockage de l’eau.

Face aux impacts de la sécheresse sur la production agricole et la trésorerie des agriculteurs, le ministre de l’agriculture, Marc Fesneau, a annoncé le 22 août une première série de mesures.

Pour la FNSEA, leur mise en œuvre devra se faire rapidement et simplement. « Au plan fiscal et social, la FNSEA demande une application collective, simplifiée et rapide des dégrèvements de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi qu'une prise en charge de cotisations sociales (…). Concernant les calamités agricoles, il est urgent que chaque direction départementale des territoires se mobilise afin d'évaluer rapidement l'étendue des dégâts », indique le syndicat. « L'objectif est d'activer, pour les pertes éligibles, le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA). Un premier point de situation devra être réalisé lors d'un comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) dont nous demandons la réunion au plus vite ; un calendrier adapté permettant le versement rapide de premiers acomptes doit en ressortir », précise encore la FNSEA.

Si elle salue les mesures d’urgence, la FNSEA rappelle également, à moyen et long terme, l’importance de favoriser le stockage hivernal de l’eau, et de finaliser la réforme de l’assurance récolte qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2023.

