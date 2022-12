Agriculture et forêt Le projet de budget 2023 rejeté au Sénat

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a rejeté dans la nuit de mercredi à jeudi le projet de budget 2023 pour l'agriculture et la forêt, considéré comme n'étant pas à la hauteur.

Les crédits prévus par le gouvernement pour la mission « agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » ont été rejetés par 238 voix contre et 55 pour, à l'issue de quatre heures de discussions.

Les sénateurs LR, majoritaires à la chambre haute, reprochaient notamment à l'exécutif de mettre sur la table 560 millions d'euros pour la réforme de l'assurance récolte, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier, contre 680 millions d'euros attendus.

« Pour cette réforme nécessaire, on peut craindre que le soutien public soit insuffisant », a résumé le rapporteur spécial de la commission des finances, Patrice Joly. « On peut avoir des doutes sur le caractère suffisant des crédits qui sont dédiés à la forêt », a aussi avancé le sénateur de la Nièvre.

Les syndicats de l'Office national des forêts (ONF) espéraient que les élus voteraient des amendements permettant à l'établissement public de recruter. Les effectifs ont fondu depuis 2000, passant de 12 800 à près de 8 000 personnes actuellement.

Cela « marquerait une inflexion dans la politique délétère des dernières années et remettrait en cause le contrat d'objectifs Etat-ONF, qui prévoit encore des suppressions de postes jusqu'en 2025 », déclarait à l'AFP avant la séance Patrice Martin, secrétaire général du Snupfen-Solidaires.

Le gouvernement a assuré que les effectifs ne baisseraient pas en 2023, le ministre de l'agriculture Marc Fesneau évoquant au Sénat une « prise de conscience de la nécessité de stopper l'hémorragie ».

Finalement, les parlementaires ont retiré tous leurs amendements en fin de séance, pour passer rapidement au vote et éviter de poursuivre les débats samedi.

« Ne pensez pas que parce que nous ne voterons pas les crédits de la mission, nous ne serons pas à vos côtés. (...) Nous sommes pressés par la discussion budgétaire générale », a dit la présidente de la commission des affaires économiques Sophie Primas à l'attention des agents de l'ONF qui assistaient aux débats.

Plusieurs amendements portaient par ailleurs sur la réévaluation des budgets des cantines des administrations, des écoles et des hôpitaux, ainsi que sur le soutien à l'agriculture biologique, confrontée à la désaffection des consommateurs. « On n'a pas le temps de débattre, on n'a même pas le temps de voter nos amendements », a déploré le sénateur Fabien Gay (CRCE à majorité communiste).

