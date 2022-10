Aides Pac Les avances des aides du 1er pilier et de l’ICHN versées dès le 17 octobre

Le paiement des avances des aides du premier pilier de la Pac et de l’Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) sera versé sur les comptes des agriculteurs à partir du 17 octobre, a annoncé le ministère de l’agriculture.

À partir du 17 octobre, 300 000 bénéficiaires de la Pac vont recevoir les avances des aides de la Pac 2022, a fait savoir le ministère de l’agriculture le 14 octobre. Il s’agit des aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), la plupart des aides couplées animales (aides aux bovins allaitants et laitiers, aides ovines et aide caprine) et de l’ICHN.

En raison des difficultés de trésorerie liées à la sécheresse, dans un contexte économique déjà très perturbé par la guerre en Ukraine, le ministre de l’agriculture avait annoncé une augmentation du montant de ces avances, qui ont été portées à 70 % (au lieu de 50 %) des montants finaux pour les aides directes et de 85 % pour l'ICHN (au lieu de 75 %).

« De nouveaux versements seront ensuite réalisés au titre de cette avance, fin octobre et mi-novembre, notamment pour les agriculteurs dont les dossiers faisaient encore l’objet d’un contrôle au moment de cette première avance ou pour compléter l'avance avec la partie paiement vert pour les exploitants implantant des cultures dérobées sur une période non achevée au moment du premier versement de l’avance », précise par ailleurs le ministère. Le paiement du solde sera quant à lui effectué mi-décembre.

