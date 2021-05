Environnement Les députés LR promettent une proposition de loi pour « écologie positive »

• AFP

Les députés LR ont présenté mardi leur stratégie environnementale pour une « écologie positive » et « pragmatique », avec 56 propositions allant de l'alimentation au nucléaire, qu'ils comptent largement reprendre dans une proposition de loi en décembre.

« La droite est de retour sur le chemin de l'écologie et de l'environnement. C'est un long chemin, mais il nous semble essentiel de relever le défi de la lutte contre le réchauffement climatique », a affirmé le patron des députés LR Damien Abad lors d'une conférence de presse. L'idée de ce contre-projet, présenté deux semaines après le vote du texte climat à l'Assemblée, est aussi de « pouvoir présenter une proposition de loi sur la croissance durable » lors de la prochaine niche parlementaire de LR « au mois de décembre », a ajouté Damien Abad qui a fustigé « l'écologie punitive » défendue par les Verts et les « hésitations » du gouvernement.

Promettant une écologie « qui rime avec le pouvoir d'achat des Français », les députés LR plaident dans leur livret pour un doublement de la part du fret ferroviaire, un moratoire sur la fermeture de petites lignes ferroviaires rurales, et diverses mesures pour la rénovation des bâtiments.

Autres propositions : « développer notre parc nucléaire », investir dans le recyclage des déchets et « appliquer un moratoire sur l'éolien terrestre ». Défendant une écologie « de la réindustrialisation et de la souveraineté », ils plaident pour un vaste plan hydrogène et pour un « filet de sécurité » pour le revenu des agriculteurs. Un certain nombre de propositions « vont au delà de notre zone de confort habituel », a souligné Damien Abad. Ainsi les députés LR plaident-ils pour « créer des plateformes de proximité au niveau départemental », lutter davantage contre le gaspillage alimentaire et « inciter les entreprises à réduire drastiquement le suremballage ».

Ce « projet commun », où « toutes les tendances de notre famille sont représentées », montre « que la droite peut parler d'une seule voix sur les questions environnementales », a fait valoir Damien Abad, alors que LR s'est déchiré autour de la question des alliances à l'approche des régionales. « Notamment dans les moments d'actualité politique chargée, c'est bien de montrer que Les Républicains sont au travail » pour « être présents sur une question aussi centrale pour les Français », a-t-il ajouté. Le but est aussi, pour un parti qui garde ses ambitions gouvernementales, « d'irriguer le projet présidentiel » du futur candidat, a expliqué Damien Abad, alors que la droite doit encore décider qui la représentera en 2022.

