Nouvelles techniques génomiques Les propositions de Farm Europe pour une réglementation adaptée

Suite au rapport de la Commission européenne sur les nouvelles techniques génomiques (NTG), le think tank Farm Europe constate une volonté largement partagée de revoir la réglementation européenne actuelle sur ces technologies, aujourd’hui apparentées aux OGM. Pour mémoire, la réglementation OGM date de 2001, à une époque où les NTG n’existaient pas encore.

Pour Farm Europe, il est d’autant plus important de modifier la législation européenne que ces nouvelles techniques « constituent une innovation de rupture qui peut changer drastiquement l’avenir du Green Deal européen » : « ils ont le potentiel d'avoir un impact décisif sur la transition vers des systèmes alimentaires résilients, en contribuant à réduire leur empreinte environnementale, à améliorer leur capacité d'adaptation au changement climatique et à protéger la biodiversité tout en atteignant nos objectifs de sécurité alimentaire ».

?? new Press Release on New Genomic Techniques

available in ????????



As long as #NGT do not transit genes from different species, their outcome should be excluded from directive 2001/18 (1/4)



??https://t.co/pNHZ5yXag3