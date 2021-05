Souveraineté alimentaire Les sénateurs proposent des mesures pour la durabilité du modèle agricole

Pour les sénateurs de la commission des affaires économiques et de la commission du développement durable, la souveraineté alimentaire ne s’oppose pas à la durabilité du modèle agricole français, mais constitue au contraire un des leviers de cette durabilité. Le 19 mai, ils ont adopté un rapport d’information commun pour un modèle alimentaire français encore plus durable et encore plus local.

