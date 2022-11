Céréales ukrainiennes Macron accuse la Russie de mettre en danger la sécurité alimentaire

• AFP

La Russie « nuit à la sécurité alimentaire mondiale » par sa décision de suspendre sa participation à l'accord permettant d'exporter des céréales ukrainiennes, a dénoncé mardi le président français Emmanuel Macron après un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Les deux présidents ont évoqué la suspension par la Russie de la mise en oeuvre de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par corridor maritime. Le chef de l'Etat a dénoncé une décision unilatérale de la Russie qui nuit de nouveau à la sécurité alimentaire mondiale », a rapporté un communiqué de l'Elysée.

L'accord international impliquant l'Ukraine et la Russie avait été conclu en juillet sous l'égide de la Turquie et de l'ONU et arrive à échéance le 19 novembre.

Pour prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique, il a permis l'exportation de plus de 9,7 millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens, coincées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit le 24 février.

La Russie a annoncé samedi qu'elle « suspendait » sa participation à l'accord, après avoir accusé Kiev d'une attaque « massive » de drones sur sa flotte en Crimée annexée. Lundi, Moscou a mis en garde contre le « danger » de continuer la navigation le long du corridor sans son accord.

MM. Macron et Zelensky ont par ailleurs évoqué la « conférence internationale destinée à soutenir la résilience civile du pays tout au long de la période hivernale » que la France prévoit d'organiser le 13 décembre à Paris, en réunissant des bailleurs de fonds et divers autres acteurs.

« Un travail de préparation avec les autres partenaires de l'Ukraine sera lancé prochainement à cette fin », indique l'Elysée, en annonçant par ailleurs « une conférence bilatérale visant à mobiliser les entreprises françaises », la veille le 12 décembre.

Depuis le mois de mars 2022, dans le cadre d'une aide de deux milliards de dollars dégagée en soutien de l'Ukraine, la France a déjà fourni plusieurs milliers de tonnes d' aide d'urgence (alimentation, santé, sécurité civile), du matériel de réhabilitation des habitations, des ponts de secours et très prochainement plusieurs dizaines de générateurs électriques.

Dans cette enveloppe, Paris a également soutenu à hauteur de près de 70 millions d'euros des ONG et des organisations internationales mobilisées sur le terrain pour apporter des services de première nécessité à la population ukrainienne et préparer l'hiver.

Je l’ai confirmé au Président Zelensky ce matin : nous sommes pleinement mobilisés pour augmenter dans les plus brefs délais notre soutien militaire à l’Ukraine, en particulier la défense anti-aérienne. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2022

La France contribue aussi à l'effort européen en soutien à l'Ukraine qui se monte aujourd'hui à 22 milliards d'euros ainsi que par le biais de ses contributions aux organisations multilatérales mobilisées à cet effet.

Emmanuel Macron a enfin réitéré à son homologue « la pleine mobilisation de la France pour augmenter dans les plus brefs délais son soutien militaire à l'Ukraine, en particulier concernant la défense anti-aérienne. »

