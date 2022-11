Programme national pour l’alimentation Nouvel appel à projet pour le déploiement des projets alimentaires territoriaux

Un nouvel appel à projet destiné à accompagner le déploiement des projets alimentaires territoriaux (PAT) a été lancé le 21 novembre, dans le cadre du Programme national pour l’alimentation. Il s’agit notamment de favoriser la structuration des acteurs dans les territoires.

Après deux appels à projets en faveur des projets alimentaires territoriaux, permettant l’émergence de 176 nouveaux PAT, le ministère de l’agriculture a lancé un nouvel appel à projet doté de 3 millions d’euros destiné à accompagner l’émergence de nouveaux PAT.

Accessible depuis le 21 novembre, cet appel à projets comprend deux volets. L’un vise à soutenir « l’émergence de nouveaux Projets alimentaires territoriaux pour fédérer les acteurs d’un même territoire (producteurs, transformateurs, collectivités…) autour d’initiatives pour une agriculture et une alimentation de proximité et durables », le deuxième encourage les « projets structurants d’envergure régionale ou infrarégionale visant à accompagner de façon collective les PAT à investir les différents axes du PNAN (programme national de l’alimentation et de la nutrition), en cohérence avec les dynamiques des réseaux existants ».

L’ensemble des projets soutenus depuis 2014 est accessible ici : https://agriculture.gouv.fr/les-appels-projets-du-pna-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-programme-national-pour-lalimentation

