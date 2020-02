Paroles de lecteurs Le détournement des aides de la Pac, un « scandale européen » pour vous !

Les révélations du New York Times, annonçant que des millions d'aides de la politique agricole commune ont été détournés, ont profondément choqué les lecteurs de Terre-net. Comment ne pas l'être en effet face à cette « corruption » que « tout le monde accepte » alors qu'en même temps, l'Union européenne impose de plus en plus de contraintes aux agriculteurs ? Pas étonnant, dans ces conditions, que « les primes Pac baissent » continuellement...

Phil59 : « Je comprends mieux pourquoi mes primes Pac ont baissé de moitié depuis 2007 !! »

tracteur4 : « Elle est belle la politique agricole commune ! Voilà où va l'argent qu'on nous enlève tous les ans !! Et nous n'avons certainement pas encore tout vu !!! »

maxens : « Les aides Pac en France ont été réduites de 50 % et les contrôleurs pinaillent à tout va ! Nos impôts financent la politique agricole commune et enrichissent les oligarques d'Europe de l'Est... C'est ça l'Europe ?! Nos politiques français, qui cautionnent le fait de brader les agriculteurs de notre pays, réforme de la Pac après réforme de la Pac, sont aussi corrompus que leurs homologues plus à l'est... Honte à eux ! (...) Pourquoi la FNSEA et les autres syndicats ne réagissent-ils pas ? »

« Une belle bande de corrompus »...

Olmer : « La France et l'Europe font tout pour exterminer le monde agricole et personne ne réagit, on accepte tout !! »

Érigone : « J'ai été longtemps pro-Union européenne mais quand je vois ça, je suis dégoûté ! Quelle bande de pourritures corrompues !! Il serait temps de faire le ménage ou de quitter ce navire qui est en train de couler. Nous n'avons plus rien à attendre de tout ça, le modèle européen n'aura été qu'un mirage... »

Cet argent de la PAC, indispensable à la survie de milliers d’agriculteurs européens, est ainsi capté par une poignée d’acteurs et ne sert ni au soutien ni au développement ou à la transition de l’agriculture européenne. https://t.co/6Vn9ZxLRnc via @FR_Conversation — cachemirette?????????? #emojibzh #emojibzh (@cachemirette) February 3, 2020

... imposant des normes toujours plus strictes aux agris ?!

Yp42 : « Et après, l'administration française et européenne nous tape sur les doigts et nous rajoute des contraintes... (...) Et à la prochaine Pac, les aides diminueront encore de 10 % ! On n'a pas fini d'en baver... »

titi26 : « Exactement ! À quoi sert la Pac (Profonde Arnaque Connue) ? Pourquoi profite-t-elle à la surface et non aux paysans eux-mêmes ? Pourquoi la reine d'Angleterre en bénéficie-t-elle ? Et le prince de Monaco, le Crédit Agricole, Bonduel et compagnie !! J'ai été contrôlé pour 2,37 €... d'après une photo aérienne analysée en Inde, selon ce que m'a dit le contrôleur, (...) pour constater finalement qu'il n'y avait rien d'anormal sur ma déclaration Pac... (...) »

JFD : « Pourquoi l'Europe a-t-elle été créée ? Pour qu'un tas de magouilleurs se mettent plein d'argent dans les poches ! (...) C'est vraiment déplorable alors que les producteurs travaillent dur, doivent respecter des normes toujours plus draconiennes, comme les ZNT par exemple, et vendent leurs produits à perte ! »

agri exaspéré : « La Pac, une sacrée usine à gaz créée par des abrutis de technocrates, (...) jaloux des agriculteurs et sans aucune utilité, ni productivité ! Si les agriculteurs travaillaient à leur rythme, l'Europe crèverait de faim depuis des décennies ! (...)

« L'Europe est la tombe des agriculteurs »

Fink : « Pendant ce temps-là, un agriculteur se suicide tous les jours et 180 fermes disparaissent chaque semaine... »

vendangesso : « Entièrement d'accord, l'Europe est la tombe des agriculteurs ! Faisons comme les Anglais !! Sauve qui peut !!! »

phil47 : « (...) Et c'est un journal américain qui le découvre, laissez-moi rire... »

jimmy15 : « Bah oui, les journalistes français sont trop occupés à faire de l'agribashing. Ils dénigrent l'agriculture et les agriculteurs 24 h/24, 7 jours/7 à la télé, à la radio, dans les journaux... (...) »

« Les journalistes français préfèrent faire de l'agribashing ! »

!!! : « Ne vous laissez pas duper : c'est de l'agribashing venu tout droit des États-Unis ! Les Américains sont anti-Europe ! Ils n'ont pourtant pas de leçon à nous donner, notamment sur l’industrialisation de l’agriculture... (...) »

Marius : « Eh oui, les États-Unis font tout pour couler l'Europe ! Maintenant, ils vont avoir un allié de poids : le Royaume-Uni !! (...) »

PàgraT : « Vous avez probablement raison pour la propagande anti-européenne des USA ! N'empêche qu'il est affligeant de constater que la France, par sa contribution nette à l'UE, ne tape pas du poing sur la table pour plafonner les aides (...) !! »

