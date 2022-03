Paroles de lecteurs Train de céréales vidé sur la voie : « honteux ! » selon les agriculteurs

Des activistes vidant un train de céréales sur la voie en pleine guerre en Ukraine, alors que les prix des matières premières flambent risquant, dans leur sillage, d'entraîner ceux de l'alimentation, et donc des pénuries voire des famines dans certains pays : les lecteurs de Terre-net sont à la fois abasourdis et indignés. Comment « le fruit de leur travail peut être ainsi gaspillé »...





« Les rats vont se régaler si le blé reste sur les voies ferrées. Déplorable ! », appuie phpj35.

« La c... humaine n'a pas de limite ! », lance conventionnel.



« La punition minimum serait de faire ramasser les grains » à ceux qui les ont déversés, suggère jd.

Pour Tanguy Le Comte, « ces activistes devraient faire des chèques toute leur vie pour rembourser leur acte de c... ».

PàgraT va plus loin : « Quelle honte ! Ces gens doivent aller en prison !! »

« Ces terroristes iront-ils en prison ? »

« Moi aussi, j'ai honte de mon pays ! », s'écrit Le Marouin. « Mais ces terroristes n'iront pas en prison, j'imagine !! Ce sont ces gens-là qui sont hors-sol, pas les agris... »

moi-même n'est pas surpris : « Aucune sanction évidemment à quelques jours de l'élection présidentielle. Et ils continuent à nous faire la leçon : faut faire ceci et pas cela (...) »

Jean est du même avis : « (...) Surtout ne pas braquer ces gens, ne pas surenchérir, ne pas les provoquer, ne pas faire de vagues, ils se calmeront peut-être... ou pas. La cellule Demeter doit frapper fort. (...) »

Jean-Michel Le Cam pense, au contraire que « cette action ne restera pas impunie » Il s'explique : « (...) Étant donné que la victime est une filiale de la SNCF et que les visages de certains sont bien visibles, les RG vont faire leur travail d'investigation sans difficulté. Une bonne plainte et le réveil de quelques-uns sera douloureux... »

« Ils ne distinguent même pas soja et blé ! »

Jeannot, interloqué : « Ils manifestent contre le soja et détruisent du blé !? De vrais dingues !!! »

« Le problème, c'est qu'ils sont bien incapables de distinguer du soja d'une céréale !!!! », ironise jpg. (...) On peut pas être indulgent avec cette bande de décérébrés, qui s'attaquent à n'importe quoi sans savoir... », estime-t-il.

Laurent Denise « ne sait pas ce qu'ils fument, mais le résultat est stupéfiant ! On est en plein délire psychiatrique !! » « Dire que cette bande de crétins sans cervelle accuse l'agriculture de détruire la planète..., ajoute-t-il. Chez eux, la Terre a des limites mais pas la c... Quand on pense que les trois quarts de la population mondiale crèvent de faim ! Et ça se passe en France... »

polo62 trouve également cette action « particulièrement honteuse », « Il faudrait arrêter de vendre du rêve, messieurs les écolos, car bientôt vous n'aurez plus que des aliments importés à manger... (...) »

« Notre travail anéanti en quelques minutes »

moi-même propose « de les envoyer en Chine, où des cultures OGM ont été mises en place à grande échelle cette année ». « En France, ils savent qu'ils ont l'impunité », déplore-t-il.

Chris voudrait (...) « interdire les subventions et dons aux associations qui organisent des actions illégales contre des choses ou des structures qui, elles, sont légales ». « Pendant ce temps, on laisse ces utopistes, nés avec une cuillère en argent dans la bouche, anéantir le travail des paysans et les tuer » à petit feu, regrette-t-il.

Phurias est furieux : « Comme des enfants gâtés qui cassent leurs jouets, ces bien nourris jettent la nourriture que d'autres ont produite. Et en plus, ils parviennent à se convaincre que c'est pour la bonne cause ! En guise de peine, je verrais bien des travaux d'intérêt général, agricoles si possible. Qu'ils touchent du doigt tout le labeur et le temps qu'il faut pour produire tout ce qu'ils auront détruit en quelques minutes. »

« À cause d'eux, on a déjà perdu notre autonomie alimentaire »

« Complètement scandaleux de la part de gens à qui on doit déjà la perte de notre autonomie alimentaire ! Vu les pénuries de nourriture à venir, il va falloir sévir contre toutes ces assos !! », enchaîne Monique.

Jy2m « espère que ces activistes écolos agiront avec la même énergie pour aider les pays d’Afrique du Nord quand le blé sera hors de prix parce qu’il n’y en aura plus ni de russe ni d'ukrainien sur le marché ».

« Pas sûr non plus qu'il y en aura beaucoup d'européen si l'azote reste à ces prix fous... », fait remarquer Maxens.

Avant d'insister : « Des pays dans le monde s’inquiètent de savoir s'ils auront assez à manger, on craint des émeutes de la faim et des abrutis gaspillent du blé... Même s'il était destiné à l'alimentation animale, c'est autant de moins au final pour nourrir les humains. (...) J'attends de voir la réponse du ministre de l'agriculture et de la justice, sans illusion... (...) »

« Et les syndicats vidant les rayons des supermarchés ? »

Contrairement aux propos précédents, ptiloui juge que cette opération, certes « maladroite », portait « un message entendable sur le fond ». « (...) Les 8 millions de Français bénéficiant de l'aide alimentaire aimeraient sûrement, eux aussi, manger bio, label rouge, etc. Ils ne choisissent pas, prennent ce qu'ils peuvent ou ce qu'on leur donne. En fait, dans ce système, tout le monde est perdant : les producteurs mal payés, les consommateurs mal nourris, l'environnement mal protégé... C'est ce qu'on voulu dénoncer les activistes. »

Bientôt des escortes armées pour livrer aux silos à la moisson ?

Quand des syndicats agricoles, « vident des rayons de supermarchés en jetant la nourriture qu'ils ont produite par terre, ça ne dérange personne ?, s'étonne William 18. (...) Malheureusement, c'est souvent le seul moyen de se faire entendre pour les agriculteurs. »

jpg n'est pas d'accord : « (...) Les produits retirés des rayons sont généralement donnés à des associations caritatives, les seuls ayant été jetés sont ceux qui n'auraient jamais dû être là, à cause d'un étiquetage mensonger ou par tromperie commerciale (...) »

« Si ça continue, va falloir des escortes armées à la moisson pour assurer les livraisons aux silos », plaisante, pour conclure, Nico sur le ton de l'ironie.

