47e RDV agri « Peut-on réconcilier les agriculteurs et les écologistes ? »

Encore une question qui ne manquera pas de faire débat, et d'attirer des auditeurs et des commentaires, lors du prochain RDV agri de Thierry agriculteur d'aujourd'hui, diffusé sur sa chaîne Youtube lundi 29 mars à 21 h.

Thierry agriculteur d'aujourd'hui continue d'enchaîner les sujets à controverse pour ses RDV agri nouvelle formule ! Après « Les agriculteurs sont-ils responsables de l'agribashing ? », « Le bio est-il vraiment plus écolo que l'agriculture conventionnelle ? » et « S’installer en agriculture : est-ce encore possible ? », l'agriyoutubeur demande pour la 47e émission, lundi 29 mars à 21 h sur sa chaîne : « Peut-on réconcilier les agriculteurs et les écologistes ? »

Les agriculteurs sont moteurs sur le terrain.

« L’écologie n’est pas réservée aux partis politiques ou autres ONG, estime-t-il. Les agriculteurs sont moteurs dans des actions de terrains, nous en verrons des exemples concrets et réfléchirons à comment chacun peut être actif pour notre environnement. » Pour mener la discussion, il sera accompagné de @gilles_vk, autre agriyoutubeur, de @GabrielleDufou5, cofondatrice @wearedatafarm et membre @Co_Farming, et de @PChassac, producteur de noisettes partageant son métier sur Twitter.

> Et vous ? Vous avez sûrement des choses à dire pour alimenter le débat.

Exprimez-vous, dans les commentaires, en bas de l'article ! Vos propos seront relayés lors du RDV agri de lundi et les invités réagiront en live.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).Retrouvez les RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités,pour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui

