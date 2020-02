Les politiques au Salon de l’agriculture Opération de comm’ ou réel intérêt pour le monde agricole ? [Vidéos]

Même si l’Élysée ne visait pas de « battre un record » de visite cette année, Emmanuel Macron est resté près de 14 h au salon de l’agriculture samedi 22 février. Toute la semaine, d’innombrables politiques de tous bords lui ont emboîté le pas. Coup de comm’ de leur part ? Ou réel intérêt pour le monde agricole ?

Depuis que Jacques Chirac a, avec ses racines rurales, institutionnalisé la visite présidentielle du salon de l’agriculture, tous les politiques, mêmes ceux à qui l’opinion reproche d’être des « élus des villes », se pressent chaque année dans les allées du parc expo de la porte de Versailles. À la vue de ce constant défilé politique, la question revient année après année : les leaders politiques s’y affairent-ils à des fins purement de communication ? Ou par réel intérêt pour le monde agricole et les problématiques du secteur ? Sans nul doute pour un peu des deux à la fois.

Invité sur le plateau d’ « Allons plus loin » - émission de Public Sénat – mercredi 26 février, Arnaud Carpon, rédacteur en chef de Terre-net.fr, intervenait pour débattre de cette question, aux côtés de Chantal Jouanno, ancienne sénatrice et secrétaire d'État chargée de l'écologie, ministre de l’environnement, l’historien Bruno Fuligni et le directeur des études de l’IFP Arnaud Mercier.

Plus tôt dans la semaine, c’est notre journaliste Delphine Jeanne qui intervenait au micro de Cnews, pour commenter la visite inaugurale d’Emmanuel Macron.

