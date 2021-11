Investissements dans l’agriculture Protéines France salue la place des protéines végétales et alternatives

Après le lancement du quatrième programme d’investissements d’avenir, la semaine dernière, Protéines France salue une stratégie d’accélération qui permet de soutenir des appels à projets en faveur des protéines végétales et des protéines alternatives.

Le gouvernement a annoncé le 5 novembre dernier le déploiement de 877,5 millions d’euros sur cinq ans dans le cadre du 4e programme d’investissements d’avenir, afin de favoriser les innovations pour la résilience et la compétitivité des filières agricoles, et les innovations pour une alimentation plus durable.

Protéines France, organisation qui regroupe des acteurs industriels et coopératives françaises du secteur des protéines végétales et nouvelles ressources (insectes, algues, micro-organismes) se félicite en particulier de la mise en place de la stratégie d’accélération « Alimentation Durable et Favorable à la Santé » et qui fait « des protéines végétales et protéines alternatives une priorité pour répondre aux besoins alimentaires de demain », indique l’organisation dans un communiqué du 9 novembre.

Avec 450 millions d’euros, cette stratégie permettra de financer des projets soutenant le développement « de nouveaux produits à base de protéines » et le développement de la recherche sur ces sujets, notamment à travers le lancement prochain d’un appel à projets pour développer et diversifier les sources de protéines, souligne France Protéines.

« Concrètement, trois axes sont identifiés : la production de protéines végétales et la diversification des ressources protéiques ; l’optimisation de la transformation, notamment l’extraction et la valorisation de coproduits riches en protéines et enfin l’augmentation de la consommation de légumineuses et produits à base de protéines végétales et protéines alternatives », rappelle ainsi France Protéines.

