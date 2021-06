[Sondage] Élections Régionales et départementales : 30 % des agriculteurs n’iront pas voter

Alors que le premier tour des élections régionales et départementales se tient ce dimanche 20 juin, un sondage réalisé sur Terre-net et Web-agri indique que 30 % des agriculteurs n’ont pas l’intention de se déplacer. Le scrutin peut néanmoins avoir une influence importante sur l’agriculture, puisque les Régions sont gestionnaires d’une part significative des aides du deuxième pilier de la Pac.

Le premier tour des élections régionales et départementales a lieu ce dimanche 20 juin. Des élections qui ne sont pas dénuées d’enjeu pour l’agriculture, car les Régions sont gestionnaires d’une partie des aides de la Pac : elles perçoivent en effet 700 millions sur les deux milliards d’euros du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) du deuxième pilier. Chaque conseil régional gère donc des mesures comme la Dotation jeunes agriculteurs (DJA), une partie des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), les aides aux investissements, les programmes Leader (programmes de soutien à des projets pilotes en zone rurale)…

Dans la Pac actuelle, les Régions sont également en partie gestionnaires de l’ICHN, de davantage de MAEC (surfaciques et système) et des aides à la conversion à l’agriculture biologique, mais ce ne sera plus le cas dans la prochaine programmation (Pac 2023-2027).

47 % des agriculteurs iront voter

D’après un sondage en ligne publié sur Terre-net et Web-agri du 8 au 15 juin, presque la moitié des agriculteurs est certaine de se déplacer pour voter aux deux tours de ces élections. 18,5 % ne savaient pas encore s’ils iraient voter, mais 30,8 % déclarent ne pas en avoir l’intention.

??? #Elections2021 | La carte électorale n'est pas obligatoire pour pouvoir #voter dimanche.



Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez vérifier le lieu de votre bureau de #vote en ligne ?? — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 17, 2021

Une abstention qui serait en tout cas bien moindre que l’abstention globale, puisque selon les derniers sondages, entre 59 % et 64 % des électeurs français pourraient ne pas aller voter ce dimanche. À cinq jours du scrutin, seuls 36 % des Français se disaient certains d’aller voter, indique notamment un sondage de l’institut Elabe.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net