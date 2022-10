Précarité alimentaire Sécurité sociale de l’alimentation : le CNA appelle à son expérimentation

Dans un avis voté le 19 octobre, le Conseil national de l’alimentation appelle à une expérimentation de la sécurité sociale de l’alimentation, relève la Confédération paysanne qui milite depuis plusieurs années en faveur de cette mesure.

La Confédération paysanne salue l’avis du Conseil national de l’alimentation (CNA), un avis « ambitieux, sérieux et responsable ». « En votant cet avis, le CNA prend acte que le projet d'une sixième branche de la sécurité sociale pour l'alimentation est une piste sérieuse de réflexion pour répondre au fléau de la précarité alimentaire », estime le syndicat.

Beau travail de la @ConfPaysanne et de ses partenaires pour faire reconnaître la pertinence de la sécurité sociale de l'alimentation @SocialeAlim https://t.co/v9F7y9Hxnv — Nicolas Girod (@NicolasGirod3) October 20, 2022

La Conf’ défend en effet depuis longtemps l’idée d’une sécurité sociale de l’alimentation, dont le financement serait basé sur la cotisation, avec un accès universel. Pour le syndicat, cette solution permettrait à la fois de répondre durablement à la précarité alimentaire, à la différence d’une aide d’urgence, et de garantir aux agriculteurs un « revenu digne », favorisant la transition.

« Ce vote du CNA est une preuve supplémentaire que les institutions de notre pays, pour peu qu'elles s’ouvrent aux mouvements citoyens, montrent une responsabilité exemplaire. L'intérêt commun doit primer sur les intérêts corporatistes et particuliers. En cela l’abstention de la Coopération agricole, de la FNSEA et de l’État montrent des lignes claires de conservatisme et d'immobilisme partagés, qui n'augurent rien de bon pour les années à venir », conclut le syndicat.

