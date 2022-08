Sécheresse SIE, Cipan, alpages, la FNSEA en appelle à de nouvelles dérogations

Si elle salue les dérogations concernant les jachères, ainsi que certaines dérogations locales sur l’implantation des cultures dérobées, la FNSEA demande au ministre des mesures complémentaires et davantage de souplesse concernant l’implantation des SIE et des Cipan, compte tenu du contexte de sécheresse exceptionnelle.

Confirmée la semaine dernière, la dérogation concernant la valorisation des jachères constitue pour la FNSEA un premier pas pour accompagner les agriculteurs français dans le contexte actuel de sécheresse historique, mais le syndicat a également « sensibilisé le ministre de l’agriculture sur quelques mesures complémentaires indispensables ».

En effet, il sera peut-être difficile pour beaucoup d’agriculteurs de réaliser les implantations des cultures dérobées dans les semaines à venir si la pluie n’est pas suffisante. « Leur localisation, leur durée de présence, leur faisabilité doivent relever de pratiques agronomiques adaptées à chaque parcelle, que seul l'agriculteur maîtrise », estime la FNSEA, qui demande une dérogation générale compte tenu de la complexité administrative des dérogations individuelles. « S'agissant de l'implantation des CIPAN, une dérogation à l'implantation de même nature s'impose », ajoute le syndicat.

Une dérogation permettrait « d'éviter l'absurdité d'un semis inutile, strictement administratif, et contre-productif tant d'un point de vue économique, au regard de la crise énergétique que traverse la France, que d'un point de vue environnemental », estime la FNSEA.

Le syndicat demande également aux préfets de permettre la mise à disposition d'alpages par ceux qui disposent encore d'herbe au profit d'éleveurs qui en manquent.

Plus globalement, le syndicat souhaite le paiement de l’avance des aides le plus tôt possible, soit le 16 octobre 2022, pour soulager la trésorerie des agriculteurs fragilisés par l’explosion des coûts de production.

