Olivier Damaisin [Tribune] Le mal-être des agriculteurs, un phénomène préoccupant à surveiller de près

• Olivier Damaisin • Terre-net Média

Député du Lot-et-Garonne, Olivier Damaisin vient d’être nommé par le Gouvernement pour conduire une mission parlementaire sur le mal-être des agriculteurs. Il entend « réhumaniser la relation entre les instances décisionnaires et les agriculteurs, afin de leur donner des preuves que l’État ne les a pas abandonnés ». Il défend par ailleurs la mise en place « de pratiques plus conformes aux attentes des consommateurs et à leur propre conception de l’agriculture, loin du fantasme de la "ferme de nos grands-parents" ».

« Depuis les années 1990, les agriculteurs subissent une pression inédite, qui semble s’accroître avec le temps. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer cette situation. Le premier d’entre eux, c’est le bouleversement de la structure agricole : jusque dans les années 1980, de nombreuses exploitations étaient de type familial, et la transmission des savoirs et des terres était ainsi assurée dans un contexte familial – soit directement à un membre de la famille, soit à un travailleur agricole régulier, assimilé à la famille. Au tournant des années 1990, en revanche, un fossé s’est creusé entre des micro-exploitations reposant sur une seule personne et des exploitations gigantesques toujours plus nombreuses, qui n’ont plus laissé la place aux fermes « traditionnelles ».

Ceci peut être corrélé avec la demande de profits croissante qui est exigée du secteur agricole par les circuits de l’agroalimentaire et de la grande distribution, en parallèle d’une réaction inverse qui a vu émerger les « petits producteurs » plébiscités dans les médias et par toute une partie des consommateurs. Plus de profits signifiant se fonder moins sur l’humain que sur les chiffres, et la confiance des individus dans les chiffres ou dans des organismes et institutions déshumanisés étant moindre que leur confiance dans d’autres individus, il était « logique » de voir émerger ce genre de contre-courant : « qui connaît bien, châtie moins », pour paraphraser l’adage.

Les agriculteurs doivent faire face à une pression morale sans précédent.

Car les agriculteurs, outre la pression économique liée à ces changements structurels de production, doivent également faire face à une pression morale sans précédent. L’« agri-bashing » est devenu un phénomène courant, auquel nous prenons quasiment tous part, de façon plus ou moins militante, sous l’influence des médias. À force de ne traiter que les scandales sanitaires, les dérives de la grande distribution et des échanges mondialisés, et de pointer sans arrêt du doigt l’agriculture dite « conventionnelle », ceux-ci ont en effet très largement contribué à donner l’image d’un agriculteur qui ne serait qu’un pion consentant d’un système « empoisonneur », oubliant au passage de mettre en avant que la France bénéficie de l’agriculture la plus sûre et la plus surveillée, parmi les premières au niveau mondial et la première d’Europe – chacun sait que l’Europe seule n’est pas avare de réglementations contraignantes, or la France va souvent plus loin que ses directives, dans l’intérêt des consommateurs !

En plus de créer un climat de méfiance entre citadins et agriculteurs, cela génère en outre des tensions entre agriculteurs biologiques, considérés comme vertueux, et agriculteurs conventionnels diabolisés et cibles d’attaques de la part de mouvements revendiqués écologistes. Ceci est d’autant plus vrai pour les éleveurs qui, du fait du manque de connaissance de la plupart des citoyens (citadins) français, ont désormais à subir les insultes par réseaux sociaux interposés, les intrusions sur leur propriété, voire les agressions de militants animalistes de plus en plus radicaux.

Le plus absurde dans tout ça, c’est que des milliers d’exploitations ferment chaque année et que des milliers de postes sont à pourvoir dans le secteur, qui devraient offrir des débouchés à bon nombre de demandeurs d’emploi.

Ajoutez à ces deux types de pression la charge de travail colossale – sans horaires, sans jour de repos hebdomadaire fixe, presque sans vacances compte-tenu de la difficulté à se faire remplacer – et la solitude de ces agriculteurs que la famille ne protège pas ou plus autant qu’auparavant, vous obtenez le mélange qui pousse de trop nombreux individus au suicide. Quels que soient les chiffres, ils seront toujours trop élevés, eu égard à ce que nous devons à cette profession en termes d’indépendance alimentaire, d’entretien des paysages, etc. Le plus absurde dans tout ça, c’est que des milliers d’exploitations ferment chaque année et que des milliers de postes sont à pourvoir dans le secteur, qui devraient offrir des débouchés à bon nombre de demandeurs d’emploi, mais dans lesquels même les jeunes dotés de la fibre agricole hésitent à se lancer à leur sortie de l’école !

Plusieurs productions ont eu le mérite dernièrement, de donner un éclairage sur ces situations dramatiques, tout en en analysant les rouages. Le film d’Édouard Bergeon, Au nom de la terre, inspiré de la vie de son père, acculé au suicide par les dettes et des relations complexes avec son entourage, ou encore le livre de Camille Beaurain, Tu m’as laissé en vie, sur le suicide de son mari, fournissent de beaux et précieux témoignages sur l’engrenage dans lequel se retrouvent pris les agriculteurs à la moindre difficulté climatique ou sanitaire. Il est d’ailleurs intéressant d’observer l’accueil qui en a été fait en ville et à la campagne : le relatif désintérêt des citadins montre à quel point ceux-ci sont déconnectés des réalités de la ruralité, quand dans les campagnes, l’empathie a pris le dessus parce que ce genre d’histoire « parle aux gens », leur fait penser à des amis, des voisins, voire à leur propre situation.

À nous de construire de nouvelles réponses adaptées à une réalité complexe

Le Président Emmanuel Macron l’a rappelé, les agriculteurs sont des acteurs de premier plan dans notre transition écologique. Répondre à leur mal-être de façon humaine et appropriée est donc une priorité. Pour cela, il faut que nous, parlementaires, reprenions contact directement avec eux, sur le terrain, afin de leur permettre en premier lieu de s’exprimer – formuler un appel à l’aide est déjà un premier pas vers un mieux-être, mais un pas ô combien compliqué pour ces personnes que tout accable – de leur fournir une écoute attentive et constructive propre à déterminer leurs attentes et leurs besoins en termes de protection sociale, de considération, d’aide à l’investissement pour mettre en place des pratiques plus conformes aux attentes des consommateurs et à leur propre conception de l’agriculture, loin du fantasme de la « ferme de nos grands-parents », écologiquement irréprochable et pétrie de bon sens qui n’a sans doute jamais existé.

Tout au long de notre ère moderne, à des époques différentes, l’agriculture a dû trouver des réponses différentes pour se maintenir. Les réponses actuelles lui portant manifestement préjudice sur le plan humain, à nous d’en construire de nouvelles qui prennent en compte tous les éléments d’une réalité complexe.

C’est dans ce but qu’à l’occasion de l'inauguration du salon de l’agriculture, le président de la République a annoncé officiellement la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre, Édouard Philippe, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Didier Guillaume, et le ministre de la santé et des solidarité, Olivier Véran, d’enquêter sur le sujet, pour réactualiser et vérifier les chiffres à notre disposition et établir un bilan des actions de sensibilisation des organismes chargés des agriculteurs susceptibles d’être des agents de la prévention du suicide, mais avant tout pour réhumaniser la relation entre les instances décisionnaires et les agriculteurs, afin de leur donner des preuves que l’État ne les a pas abandonnés.

Cette mission me tient tout particulièrement à cœur car je suis issu d’un département – le Lot-et-Garonne – où la ruralité a bien souffert, ces dernières années, notamment dans le secteur de l’élevage, avec la grippe aviaire qui a décimé, parfois plusieurs fois de suite, les élevages de canards, qui pâtissent en outre régulièrement de la controverse sur le gavage. Je connais personnellement plusieurs agriculteurs et je crois donc en mes capacités à entendre et à comprendre leur mal-être sans détours, avec empathie et honnêteté. Le rapport que je rendrai à l’issue de mon enquête, je le défendrai avec ferveur car je suis persuadé qu’une société coupée de sa ruralité est une société qui ne saurait être totalement écologique, or c’est bien là le grand enjeu de notre temps. »

