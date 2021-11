Programme national pour l’alimentation Un appel à projets pour accompagner les PAT et la restauration collective

Dans le cadre du programme national pour l’alimentation (PNA), le ministère de l’agriculture lance une nouvelle édition de l’appel à projets national pour soutenir l’émergence de nouveaux projets alimentaires territoriaux (PAT) et les projets d’accompagnement de la restauration collective.

Depuis le 15 novembre, l’édition 2021-2022 de l’appel à projets national du programme national pour l’alimentation (PNA) est accessible. Deux axes de soutien ont été identifiés : un volet destiné à faciliter l’émergence de nouveaux projets alimentaires territoriaux (PAT), et un autre relatif aux « projets nationaux ou interrégionaux visant à accompagner les acteurs de la restauration collective pour augmenter la part des produits durables et de qualité dans leurs approvisionnements, en particulier pour les secteurs encore peu engagés dans cette démarche », précise le ministère de l’agriculture, à l’initiative de l’appel à projets en partenariat avec le ministère des solidarités et de la santé et l’agence de la transition écologique.

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 10 janvier 2022, et une pré-sélection sera effectuée en février 2022, pour une annonce des résultats au printemps.

Cet appel à projets est doté d’une enveloppe de 1,8 million d’euros, dont 1,15 million d’euros apportés par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 200 000 euros par le ministère des solidarités et de la santé et 450 000 euros par l’Ademe.

