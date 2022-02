Détresse agricole Daniel Lenoir, coordinateur des actions contre la détresse des agriculteurs

Les ministres de l’agriculture, de la santé, et des retraites ont nommé Daniel Lenoir coordinateur de la feuille de route « prévention du mal-être et accompagnement des populations agricoles en difficulté » pour assurer la mise en œuvre des actions de lutte contre la détresse des agriculteurs.

Après avoir dévoilé la feuille de route pour l’accompagnement des populations agricoles en difficulté, le 23 novembre, les ministres de la santé, de l’agriculture et le secrétaire d’Etat aux retraites viennent d’en confier la gouvernance à Daniel Lenoir, inspecteur général des affaires sociales.

Ce dernier aura pour mission de veiller à la mise en place des actions définies dans la feuille de route, au niveau national, mais aussi au niveau local, la gouvernance étant déclinée en une approche territorialisée, « au plus près des situations locales », précise le communiqué des ministères.

Nommé pour un an, Daniel Lenoir devra rendre un « bilan de la première année d’exécution du plan et pourra proposer des recommandations opérationnelles pour la suite ». Agronome de formation et titulaire d’un master de sociologie rurale, le nouveau coordinateur a notamment été directeur général de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

