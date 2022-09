Agriculture biologique Une exploitation agricole bio française sur quatre est située en Occitanie

L'Occitanie a été élue vendredi « meilleure région biologique d'Europe » par la Commission européenne qui récompense ainsi les actions menées au niveau local en faveur du « développement de l'agriculture biologique ».

Avec 13 265 exploitations classées en agriculture biologique en 2021 dans ses 13 départements, l'Occitanie se distingue, selon la Commission de l'Union européenne (UE), comme la région la plus en pointe dans ce domaine. « Ce prix honore le travail mené pour mettre en œuvre un modèle agricole plus durable », s'est réjouie la présidente socialiste de la Région Carole Delga après l'attribution de ce prix, décerné pour la première fois, à Bruxelles par le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, le Polonais Janusz Wojciechowski.

« Et le résultat est là : une exploitation agricole bio française sur quatre est située en Occitanie », a souligné Mme Delga dans un communiqué.

La part du bio continue de croître dans cette région du Sud-Ouest de la France où le nombre d'exploitations a augmenté de 12,7 % en un an et a été multiplié par près de trois en dix ans, selon l'Observatoire régional de l'agriculture bio en Occitanie. Dans cette grande région agricole, les cultures fourragères, mais aussi les céréales et oléoprotéagineux sont les secteurs où le bio est le plus développé.

La viticulture n'est pas en reste : avec 57 000 ha certifiés bio ou en conversion, l'Occitanie est la première région française dans ce secteur.

Comptant au total 608 000 ha cultivés en bio et au total 13 000 agriculteurs convertis, elle devance largement la Nouvelle-Aquitaine (360 000 ha), sa dauphine au niveau national.

Le Gers arrive en tête des départements d'Occitanie avec 116 561 hectares bio et en conversion. En 2021, l'Occitanie a versé 15 millions d'euros d'aides aux exploitations agricoles et aux entreprises bio, selon des chiffres communiqués par la Région.

