Insee Une nouvelle hausse des prix des moyens de production en décembre

Dans une Information rapide publiée fin janvier, l’Insee rapporte une nouvelle baisse des prix à la production, parallèlement à une hausse des prix d’achats des moyens de productions agricoles, concernant notamment les aliments pour animaux.

En décembre 2020, les prix à la production étaient en baisse de 1,4 % par rapport au mois précédent, indique l’Insee dans ses « Informations rapides » parues le 29 janvier. Hors fruits et légumes, cette baisse atteint - 1,3 % sur un an.

Si le repli des céréales est conjoncturel, celui des prix des animaux s’amplifie : -4,3 % sur un mois, et – 8,1 % sur un an. Ces prix sont tirés à la baisse par un net recul des prix des porcins (-25,1 % sur un an), tandis que la baisse des prix des gros bovins accélère en décembre : -7,4 % sur un mois après -1 % le mois précédent, et -5,9 % sur un an.

Les prix des matières premières augmentent

Parallèlement, les prix d’achat des moyens de production enregistrent une nouvelle hausse sur un mois. Les prix des consommations intermédiaires augmentent de +0,6 % en décembre, comme en novembre. Les prix de l’énergie (+4,2 % après +2,0 %) accélèrent. Les prix des aliments pour animaux ralentissent légèrement (+1,1 % après +1,5 %) alors que la hausse des prix des engrais et amendements est modérée (+0,3 % après +0,1 %). Le recul des prix des produits de protection des cultures s’amplifie (–2,4 % après –0,4 %).

Si, sur un an, les prix d’achat des moyens de production sont en baisse de -0,5 %, on note une augmentation sur plusieurs postes. Ainsi, les prix des aliments pour animaux augmentent de +5,3 % sur l’année, ceux des produits et services vétérinaires progressent de +2,6 %, et les frais d’entretien et de réparation augmentent, que ce soit sur le matériel (+3,3 %) ou les bâtiments (+1,4 %).

