Budget européen Varsovie demande plus d'argent pour la Pac

• AFP

La Pologne a appelé l'Union Européenne a augmenter de 10 % le budget de la Politique agricole commune (Pac) pour la prochaine période de sept ans.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi qu'il avait formulé cette proposition dans une lettre adressée la veille aux dirigeants des pays membres et à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

En 2018, la Commission avait proposé une enveloppe globale de 324,2 milliards d'euros pour la Pac, le plus gros budget européen, particulièrement important notamment pour la France, la Pologne et l'Espagne.

« La Pologne cherche à convaincre nos partenaires d'assurer le plus important budget (de l'UE) possible », a dit Mateusz Morawiecki aux journalistes à Varsovie, ajoutant que « la lutte contre les paradis fiscaux » était une bonne méthode pour le financer. Le chef du gouvernement conservateur a souligné que l'agriculture, affectée par le vieillissement de la population rurale et la disparition de certaines exploitations, a joué un rôle crucial lors de la crise de coronavirus. Ce secteur « a garanti des livraisons stables de nourriture aux régions touchées par la pandémie. Cela s'est fait grâce au grand travail et à l'engagement des agriculteurs européens et à l'assistance financière fournie par l'UE », dit Mateusz Morawiecki dans sa lettre vue par l'AFP.

Mais, ajoute-t-il, des programmes nationaux d'aides publiques lancés pour lutter contre les conséquences de la pandémie risquent d'aggraver les disparités, parce que « certains pays membres ne seront pas en mesure de fournir des aides publiques de grande ampleur ». « Avec cette analyse à l'esprit, la Pologne propose d'augmenter le budget de la Pac de 10 % (moins de 0,03 % du PIB de l'UE), par rapport au montant recommandé en 2018 », a écrit Mateusz Morawiecki.

Cette augmentation serait répercutée pour tous les pays bénéficiaires, qui recevraient chacun 10 % de plus que son enveloppe prévue en 2018. « L'Union Européenne porte la responsabilité pleine et entière pour le secteur agricole... Si des ressources financières adéquates ne suivent pas, ce secteur peut réellement s'effondrer », a encore affirmé le Premier ministre polonais.

Le commissaire européen à l'agriculture Janusz Wojciechowski, qui est Polonais, a déclaré à Bruxelles qu'il appuyait la proposition de Mateusz Morawiecki.

La Commission devrait présenter bientôt une proposition révisée pour le prochain budget pluriannuel qui doit tenir compte de la crise du coronavirus.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net