Salon de l'agriculture Viande salers et rhum martiniquais pour Edouard Philippe au salon

• AFP

Peu de discussions politiques mais quelques gorgées de rhum : le Premier ministre Edouard Philippe a effectué lundi matin une visite sans accroc au Salon de l'agriculture, dédiée aux filières d'élevage et de pêche ainsi qu'aux produits d'Outre-mer.

Deux jours après la visite marathon d'Emmanuel Macron au premier jour du Salon international de l'agriculture, Edouard Philippe a effectué un tour resserré sur la matinée de lundi. Rencontrant d'abord les représentants de la filière agricole et agroalimentaire, puis ceux de la filière pêche, sur le stand du ministère de l'agriculture, il a ensuite visité le pavillon consacré à l'élevage, en compagnie du ministre Didier Guillaume.

Au milieu d'une visite calme, sans déclarations à la presse, au cours de laquelle Edouard Philippe a enchaîné les photos et les bouchées de viande salers, charcuteries et fromages qui lui étaient offertes, il a notamment été interpellé par un agriculteur sur la Politique agricole commune. « On a encore des combats à mener sur la Pac, par exemple sur les prix », a reconnu le locataire de Matignon. Le président de la République est revenu vendredi de Bruxelles, où se négociait le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027, sans accord sur le maintien de l'enveloppe de la Pac dont il a fait sa priorité.

Edouard Philippe et Didier Guillaume ont ensuite rejoint la ministre Annick Girardin pour visiter le pavillon consacré aux Outre-mer, où ils ont goûté à plusieurs rhums, cocktails et acras de morue, couronne de coquillages autour du cou.

