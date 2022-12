Mise en examen d'un homme vendant du glyphosate à des particuliers par internet

La vente aux particuliers de glyphosate est interdite en France depuis 2019, précise dans un communiqué le procureur de la République de cette ville, Grégoire Dulin. Se présentant comme coach sportif, l'homme, domicilié dans le Gard mais résidant habituellement en Thaïlande, sera jugé le 23 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Tours, indique le magistrat.

Il devra répondre de « faits de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché » ainsi que de « tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal », précise le magistrat.

Lire aussi : Les ventes de glyphosate reculent en 2021

Des investigations ont permis d'établir que, depuis janvier 2020, plus de 30 000 litres de glyphosate représentant une valeur de plus 592 000 euros » avaient été vendus à des particuliers, notamment en Indre-et-Loire, dans le Loiret et le Loir-et-Cher, par différents revendeurs via internet sans qu'aucune information sur les risques inhérents à ces produits susceptibles d'être qualifiés de CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) n'ait été communiquée aux acheteurs » , indique le magistrat.

Plus de 9 000 litres vendus pour près de 170 000 €

« À l'issue d'un travail important, les enquêteurs parvenaient à identifier l'un des principaux revendeurs de ces produits sur le territoire national », selon le communiqué. Pour l'homme mis en cause, « le montant des ventes généré par cette activité était évalué à près de 170 000 euros, représentant plus de 9 000 litres de produits phytopharmaceutiques prohibés », poursuit le texte.

L'homme, au casier judiciaire vierge, a été placé en garde à vue en début de semaine lors de son retour en France. Il a depuis été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il a reconnu « son implication dans les faits reprochés », admettant « acheter à des grossistes domiciliés en Espagne ces produits dont il savait qu'ils étaient interdits en France pour les revendre ensuite à des particuliers avec une marge d'environ 30 % », ajoute le magistrat.

Le glyphosate est interdit à la vente pour les particuliers mais l'autorisation accordée aux agriculteurs d'utiliser ce pesticide court jusqu'à la fin de l'année et sera probablement prolongée d'un an. Le président Emmanuel Macron avait promis fin 2017 que le glyphosate serait interdit en France « au plus tard dans trois ans », avant de se rétracter.