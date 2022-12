Assurance récolte, Smic, carburant, électricité, gaz : ce qui va changer

Emploi

À partir du 1er janvier 2023, le salaire minimum de croissance (Smic) est revalorisé de façon automatique de 1,8 % du fait de la hausse des prix. Il passe à 1 353 euros net mensuels, soit une hausse de 24 euros. En brut, pour un temps plein de 35 heures hebdomadaires, le Smic mensuel passe à 1 709 euros et le Smic horaire à 11,27 euros.

La prime à l'embauche des apprentis, elle, sera de 6 000 euros en 2023 pour un mineur comme pour un majeur de moins de 30 ans. Actuellement, cette aide est de 5 000 euros pour un mineur, 8 000 pour un majeur.

Assurance récolte

La réforme de l'assurance récolte revoit les modalités d'indemnisation des agriculteurs face à la multiplication des pertes de récolte sous l'effet du changement climatique, et les incite à s'assurer.

Énergies

Concernant les carburants, la ristourne générale à la pompe est remplacée par une indemnité de 100 euros réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes (revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14 700 euros) utilisant une voiture ou un deux-roues pour aller travailler. Il faut en faire la demande sur le site impots.gouv.fr.

Une prime de 100 euros est promise aux automobilistes qui se mettront au covoiturage en 2023, sur les longs trajets comme sur ceux du quotidien (à partir d'un certain nombre de trajets). Le montant du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique est porté à 7 000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes.

Pour ce qui est de l'électricité, le relevé de compteurs électriques devient payant pour les clients qui ne sont pas équipés d'un compteur Linky et qui n'auraient pas adressé à Enedis un auto-relevé durant les 12 derniers mois. Ces clients se verront appliquer des frais de 8,48 euros tous les deux mois prélevés par les fournisseurs d'énergie.

Quant au bouclier gaz, la hausse des tarifs réglementés de vente du gaz naturel sera limitée à 15 %. Ce bouclier tarifaire s'applique aux abonnés résidentiels (consommant moins de 30 MWh/an) ainsi qu'aux copropriétés disposant à titre individuel d'un contrat de fourniture en gaz naturel. Le dispositif MaPrimeRénov' ne va plus permettre de subventionner l'achat de chaudières à gaz, y compris celles à très haute performance énergétique. En France métropolitaine, les logements consommant plus de 450 kilowattheures par mètre carré par an selon leur diagnostic de performance énergétique (DPE) ne pourront plus être mis ou remis en location. Ils seront désormais considérés comme indécents, à l'instar des logements insalubres ou sans cuisine.

Fin du broyage des poussins mâles

Dans la filière des poules pondeuses, les producteurs doivent mettre un terme à l'élimination routinière des poussins mâles en généralisant le sexage des embryons dans l'œuf. Une dérogation a été mise en place pour les mâles des poules blanches (environ 15 % de la production nationale) au motif qu'il est plus difficile de déterminer leur sexe avant éclosion.